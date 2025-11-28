Irregolarità in una casa di riposo | denunciato il titolare sanzioni per 15 mila euro

Diverse irregolarità sono state riscontrate in una casa di riposo di Lucca Sicula durante un’ispezione dei carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento e del Nas di Palermo. La struttura, priva della Scia che segnala l’inizio attività, operava senza le necessarie autorizzazioni e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Irregolarità in una casa di riposo: denunciato il titolare, sanzioni per 15 mila euro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le irregolarità nella casa di riposo sono state riscontrate dai Carabinieri con il supporto dei NAS nel corso dell’azione di vigilanza del territorio ? - facebook.com Vai su Facebook

Irregolarità in una casa di riposo, denunciato il titolare: 15mila euro di multa - Non avrebbe comunicato i nominativi degli ospiti presenti, avrebbe anche ampliato la struttura senza alcuna autorizzazione e sarebbe risultato inoltre sprovvisto della Scia, il documento che certifica ... Riporta grandangoloagrigento.it

Video-denuncia su casa di riposo di Vittoria, scatta il controllo - Controlli di NAS, ASP e Comune rassicurano famiglie e comunità ... Segnala ragusah24.it