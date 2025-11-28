Irregolarità in una casa di riposo | denunciato il titolare sanzioni per 15 mila euro

Diverse irregolarità sono state riscontrate in una casa di riposo di Lucca Sicula durante un’ispezione dei carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento e del Nas di Palermo. La struttura, priva della Scia che segnala l’inizio attività, operava senza le necessarie autorizzazioni e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Irregolarità in una casa di riposo: denunciato il titolare, sanzioni per 15 mila euro

