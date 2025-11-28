Irpef dal 2026 arrivano le novità | chi guadagna e chi resta escluso
Un intervento atteso: come cambia l'aliquota dal prossimo gennaio. Da gennaio 2026 scatteranno gli effetti del taglio di due punti percentuali all'aliquota marginale del secondo scaglione Irpef, che dal 35% scenderà al 33%. A beneficiare della misura saranno i contribuenti con redditi compresi tra 28.000 e 200.000 euro, anche se in modo diverso a seconda della fascia. La norma, contenuta nella manovra economica e attualmente al vaglio del Parlamento, appare vicina all'approvazione definitiva, con i vantaggi che si rifletteranno in busta paga nel giro di uno o due mesi. Quanto aumenta la busta paga.
