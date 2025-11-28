Irama pubblica il video di Senz’anima il nuovo singolo
È online il nuovo videoclip di Senz’anima, il nuovo singolo di Irama che si distingue per la sua intensità emotiva. È online il nuovo videoclip di Senz’anima, il nuovo singolo di Irama che si distingue per la sua intensità emotiva e per la forza narrativa che lo accompagna. Il video, diretto da Vanta Studio con la produzione di Borotalco.tv, racconta un percorso interiore potente e profondamente simbolico: durante una seduta dallo psicologo, il protagonista apre una porta che lo proietta in un limbo nero, spazio sospeso tra realtà e memoria. Qui si ritrova a rivivere i ricordi più dolorosi legati alla donna amata, osservandone la solitudine, le fratture e la sofferenza che ha segnato entrambi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Argomenti simili trattati di recente
Irama pubblica “Senz’anima”, il nuovo singolo estratto dal suo ultimo album, è ufficialmente in rotazione radiofonica. Voi cosa ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook
Tiziano Ferro, Alfa, Ernia, Madame, Annalisa, Irama, Anna. E molti altri. Mai come quest’anno il fronte dei «no» era stato così ampio, a Sanremo. Conti, in mancanza di jolly, fa scelte spiazzanti, da rassegna del cantautorato. Cosa sta succedendo a #Sanremo2 Vai su X