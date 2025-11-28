Irama pubblica il video di Senz’anima il nuovo singolo

È online il nuovo videoclip di Senz’anima, il nuovo singolo di Irama che si distingue per la sua intensità emotiva. È online il nuovo videoclip di Senz’anima, il nuovo singolo di Irama che si distingue per la sua intensità emotiva e per la forza narrativa che lo accompagna. Il video, diretto da Vanta Studio con la produzione di Borotalco.tv, racconta un percorso interiore potente e profondamente simbolico: durante una seduta dallo psicologo, il protagonista apre una porta che lo proietta in un limbo nero, spazio sospeso tra realtà e memoria. Qui si ritrova a rivivere i ricordi più dolorosi legati alla donna amata, osservandone la solitudine, le fratture e la sofferenza che ha segnato entrambi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

