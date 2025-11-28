Ipotesi revisione per Stasi | i legali cauti prendono tempo Servono più elementi La strategia? Aspettare la conclusione della nuova inchiesta
Garlasco (Pavia), 28 novembre 2025 – “Aspetteremo la chiusura delle indagini”. L’avvocata Giada Bocellari, che insieme al collega Antonio De Rensis difende Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007 e “persona interessata” nel nuovo procedimento della Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio per lo stesso reato, risponde così alla domanda che si stanno facendo tutti, dopo le novità emerse ieri sull’incidente probatorio in corso: con le conclusioni della perizia sul Dna sulle unghie della vittima, sarà presentata una nuova istanza di revisione della sentenza che ha condannato Stasi? “ No, non ancora – risponde l’avvocata – non sarebbe sufficiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La revisione in corso delle politiche territoriali dell’Unione europea e l’ipotesi di istituire un Fondo Unico sollevano interrogativi e preoccupazioni sul futuro dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e della programmazione LEADER, con il rischio di perdere l’approcci - facebook.com Vai su Facebook
Siglata l’Ipotesi di CCNL area Funzioni Locali triennio 2022-2024 In data 11 novembre 2025 è stata sottoscritta, presso l'Aran, l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all’Area delle Funzioni Locali per il triennio 2022-2024. Il contratto intere Vai su X
Garlasco in Tv, la svolta: Stasi pronto a chiedere la revisione del processo, decisivo il Dna - Stando alle parole del procuratore generale di Brescia al Tg1 gli avvocati Antonio De Rensis e Giada Bocellari potrebbero fare il primo passo: cosa succederà ... Riporta libero.it
Delitto di Garlasco, De Rensis “Revisione per Stasi, troppi errori nell’indagine”/ “Emergerà un’altra verità” - Delitto di Garlasco, l'avvocato Antonio De Rensis (legale di Alberto Stasi) su ipotesi revisione: "Troppi errori nell'indagine, emergerà una verità diversa" DELITTO DI GARLASCO, DE RENSIS SU IPOTESI ... Si legge su ilsussidiario.net
Garlasco, Tg1: Stasi sta per chiedere la revisione del processo. Caso a Brescia come la strage di Erba - I legali di Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto ... Secondo iltempo.it