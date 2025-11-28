Ipotesi revisione per Stasi | i legali cauti prendono tempo Servono più elementi La strategia? Aspettare la conclusione della nuova inchiesta

Garlasco (Pavia), 28 novembre 2025 –  “Aspetteremo la chiusura delle indagini”. L’avvocata Giada Bocellari, che insieme al collega Antonio De Rensis difende Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007 e “persona interessata” nel nuovo procedimento della Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio per lo stesso reato, risponde così alla domanda che si stanno facendo tutti, dopo le novità emerse ieri sull’incidente probatorio in corso: con le conclusioni della perizia sul Dna sulle unghie della vittima, sarà presentata una nuova istanza di revisione della sentenza che ha condannato Stasi? “ No, non ancora – risponde l’avvocata – non sarebbe sufficiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

