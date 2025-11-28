iPhone arriva nel 2026 il modello rivoluzionario e costosissimo | prezzo da record
Nel 2026 arriverà un iPhone rivoluzionario, capace di cambiare il mercato. Un modello innovativo che farà parlare di sé partendo dal prezzo. Il mondo degli smartphone sta attraversando un periodo di contrazione, con vendite in calo e margini sempre più stretti. Eppure, Apple sembra pronta a scuotere il settore con una mossa che gli appassionati aspettavano da tempo: l’arrivo del primo iPhone pieghevole. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un modello che promette di segnare un vero e proprio punto di svolta per la tecnologia mobile. Il nuovo dispositivo non è ancora stato presentato ufficialmente, ma le indiscrezioni circolano da mesi, e la curiosità tra gli utenti è alle stelle. 🔗 Leggi su Screenworld.it
