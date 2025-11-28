iPhone Air | 22 funzioni smart per personalizzarlo al massimo
Hai acquistato il tuo nuovo iPhone Air e ora vuoi conoscerlo meglio, vuoi personalizzarlo e renderlo veramente “tuo” a tutti gli effetti. Con l’arrivo di iOS 26 sono tante le novità introdotte da Apple nel suo sistema operativo che consentono di ottenere il massimo dal tuo iPhone. Le funzioni che seguono sono un insieme di quelle che potresti usare maggiormente e le novità introdotte con il sistema operativo aggiornato. Trovi anche funzionalità atte a preservare la durata della batteria, ad automatizzare alcune azioni più frequenti, sfruttare le nuove caratteristiche della fotocarea oppure a personalizzare il design del sistema operativo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
