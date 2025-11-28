Ipertensione cinque consigli per prevenire la pressione alta
I numeri parlano chiaro. In Italia, ogni 5 minuti una donna viene colpita da un infarto o da un’altra malattia cardiovascolare per un totale di 124mila casi all’anno. La malattia coronarica interessa 1 donna su 9 tra i 45 e i 64 anni e 1 su 3 dopo i 65 anni con un rischio di morte del 31%, più alto del cancro al seno. Eppure, troppo spesso si sottovalutano i fattori di rischio, come l’ ipertensione. La pressione alta, se non riconosciuta e trattata, può infatti rappresentare un elemento che mette in pericolo non solo il cuore, ma anche i reni ed il cervello. Addirittura, favorendo il decadimento cognitivo, come segnalano le nuove linee guida per l’ipertensione dell’American Heart Association e dell’American College of Cardiology, pubblicate su Circulation, Hypertension, e sul Journal of American College of Cardiology. 🔗 Leggi su Dilei.it
