Io sono Farah stasera la replica dell’episodio 16 in seconda serata dopo Tradimento

Stasera su Canale 5 si prospetta una serata ricca di emozioni e colpi di scena. Alle 20.40 andrà in onda il gran finale della serie turca “Tradimento”, un appuntamento attesissimo dai fan che chiude definitivamente le vicende dei protagonisti. Ma le sorprese non finiscono qui: in seconda serata, subito dopo la conclusione di “Tradimento”, Canale 5 proporrà un breve riassunto delle puntate precedenti di “Io sono Farah”, utile per rinfrescare la memoria degli spettatori e prepararli al ritorno della serie. A seguire, verrà trasmesso l’ episodio 16 di “Io sono Farah”, già andato in onda lo scorso venerdì 9 agosto nella fascia pomeridiana. 🔗 Leggi su Soapvibes.it © Soapvibes.it - Io sono Farah stasera la replica dell’episodio 16 in seconda serata dopo Tradimento

Argomenti simili trattati di recente

Domani finisce Tradimento e dal 5 dicembre parte Io sono Farah : https://blstg.news/eYGe/ Cambio di programmazione su Canale 5: la fiction turca Tradimento si avvia alla conclusione: chiuderà i battenti con l’ultima puntata in onda venerdì 28 novembre - facebook.com Vai su Facebook

“Io sono Farah” torna su Canale 5, preparatevi a sorprese ed emozioni - Interrotta dopo poche puntate per la pausa estiva, da venerdì 5 dicembre “Io sono Farah” torna su Canale 5 ... Scrive sorrisi.com

Io Sono Farah, la soap torna su Canale 5 con gli episodi inediti: quando in tv - Io sono Farah è pronta a tornare su Canale 5 con i nuovi episodi inediti. Secondo superguidatv.it

Tradimento cede il testimone a Io sono Farah dal 5/12, spoiler: Kaan e Gonul vicini - Il venerdì sera sarà di Io sono Farah: si riparte da una rottura con Tahir, deluso da una telefonata della donna con Mehmet ... Riporta it.blastingnews.com