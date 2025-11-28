Io ho il coltello in tasca Choc a Dritto e rovescio Paolo Del Debbio e studio gelati

La discussione esplosa nello studio televisivo di Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio ha riportato al centro dell’attenzione un fenomeno che da tempo inquieta molte città italiane: la presenza di giovani che girano armati di coltello. Nel corso della puntata, un ragazzo appartenente al mondo dei cosiddetti maranza ha scelto di raccontare pubblicamente la sua abitudine, rivendicandola con un tono che ha acceso il dibattito e lasciato sconcertati ospiti e pubblico. Il giovane, intervenuto davanti alle telecamere, ha sostenuto che il coltello sarebbe per lui una forma di autodifesa, maturata dopo un’aggressione subita di recente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

