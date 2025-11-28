Investito sulle strisce pedonali in via Camozzi | muore un uomo

Bergamo. Un uomo è morto nella mattina di venerdì 28 novembre in via Camozzi dopo essere stato travolto da un camion. Il dramma poco prima delle 11,30. L’uomo, intorno ai 70 anni di età, stava attraversando sulle strisce davanti alla chiesa: il mezzo pesante, che si stava immettendo in via Camozzi da via Madonna della Neve, lo avrebbe investito trascinandolo per alcuni metri. Sul posto in pochi minuti è arrivata la prima ambulanza inviata dalla centrale di Areu, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Tre pattuglie della polizia locale sono arrivate in via Camozzi per gestire la viabilità nell’area: il traffico verso Porta Nuova è stato deviato all’altezza delle Muraine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

