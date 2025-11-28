Investito da un treno interrotta tratta della metro B Attivati i bus sostitutivi
Una persona è stata travolta dal treno della metro. Il fatto è accaduto nella mattinata di venerdì 28 novembre alla stazione Garbatella (linea B). La linea è stata momentaneamente sospesa tra Castro Pretorio ed Eur Magliana, in entrambe le direzioni. Un episodio avvenuto in una giornata dove è in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Si tratta di un treno "utilizzato per i test sulle apparecchiature sismiche" che ha investito gli operai edili nella stazione di Luoyang - facebook.com Vai su Facebook
Un treno ha investito oggi nella provincia cinese di Yunnan alcuni operai, uccidendo 11 persone e ferendone altre due, hanno riferito i media statali. #ANSA Vai su X
Investito da un treno, interrotta tratta della metro B. Attivati i bus sostitutivi - Eur Magliana, in entrambe le direzioni ... Secondo romatoday.it
Investito un uomo sulla linea ferroviaria Roma Cassino. È vivo grazie al macchinista - Nella serata di venerdì 15 novembre un uomo di 48 anni è stato investito mentre percorreva i binari della linea ferroviaria Roma Cassino. Si legge su romatoday.it
Firenze, muore investito dal treno: linea Alta Velocità in tilt, ritardi fino a 2 ore - Un uomo è deceduto dopo essere stato travolto a Firenze Rifredi. Scrive msn.com