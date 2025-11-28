Investito da un treno interrotta tratta della metro B Attivati i bus sostitutivi

Romatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona è stata travolta dal treno della metro. Il fatto è accaduto nella mattinata di venerdì 28 novembre alla stazione Garbatella (linea B). La linea è stata momentaneamente sospesa tra Castro Pretorio ed Eur Magliana, in entrambe le direzioni. Un episodio avvenuto in una giornata dove è in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

