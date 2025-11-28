Investita mentre attraversa la strada e lasciata a terra | Invitiamo la signora a mettersi in contatto con noi

Incidente stradale mercoledì 26 novembre a Ostia (Roma), in via Capo Sperone. Una donna di 31 anni è stata investita da una conducente al volante di una Toyota Aygo bianca. La vittima stava attraversando la strada. L'automobilista, dopo l'impatto, non si è fermata a prestare soccorso e si è. 🔗 Leggi su Today.it

