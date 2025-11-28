Invecchiamento sano e attivo in Europa L’Asp di Catania presenta il convegno Healthy Ageing con esperti nazionali e internazionali

“Healthy Ageing - vivere meglio, più a lungo. Invecchiamento sano e attivo della popolazione adulta e fragile in Europa: prevenzione e cura della frattura del femore e dell’ictus nell’anziano” è il titolo del convegno internazionale in programma domani, sabato 29 novembre, dalle 8.30, presso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

"Il concetto di longevità implica la possibilità di raggiungere l'età biologica terminale dell'uomo mantenendosi in uno stato di salute. Non è scontato arrivare in età avanzata senza patologie croniche. In questo percorso verso l'invecchiamento sano, un ruolo se

INVECCHIAMENTO SANO E ATTIVO Clemente, Munno, Nappi Questo volume intende proporre una metodologia per la formazione sull'invecchiamento sano e attivo. L'obiettivo è di stimolare un maggior interesse sulle molteplici dimensioni dell'invecchiame

Invecchiamento sano e attivo in Europa. L'Asp di Catania presenta il convegno "Healthy Ageing" con esperti nazionali e internazionali - L'Asp di Catania promuove un confronto multidisciplinare per innovare le pratiche assistenziali e rafforzare la salute attiva delle persone anziane e fragili, offrendo una panoramica europea su neuros ...

Medicina Antiaging: Strategie Efficaci per un Invecchiamento Sano e Vitalità Duratura - invecchiamento propone strategie efficaci per promuovere un invecchiamento sano e consapevole, ottimizzando il benessere fisico e mentale nel corso degli anni.

Longevità e Invecchiamento attivo: la ricetta di Age-IT - Invecchiare in salute in una società che invecchia, comprendere i fattori biologici, sociali, economici e demografici che incidono sull'invecchiamento, studiare dati e strategie per progettare ...