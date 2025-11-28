Intimidazione al Comune lettera della sindaca Scarcella al ministro Piantedosi

Reggiotoday.it | 28 nov 2025

La sindaca Simona Scarcella ha deciso di scrivere una lettera a cuore aperto al ministro degli Interni, Matteo Piantedosi dopo il grave atto intimidatorio consumatosi ieri al Comune di Gioia Tauro che ha sconvolto tutta la comunità mettendo a rischio l'incolumità dei dipendenti comunali, scampati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

