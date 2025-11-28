Internazionalizzazione scolastica | candidature scuole aperte fino al 4 dicembre AVVISO e DECRETO

Il Ministero dell’Istruzione apre la possibilità alle scuole statali di proporsi come soggetti di riferimento per la promozione di percorsi legati all’internazionalizzazione. L’invito è rivolto a quegli istituti che intendono contribuire attivamente all'organizzazione di attività mirate a rendere il sistema scolastico nazionale sempre più aperto e connesso a livello globale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

