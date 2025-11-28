Inter scatenata cinque nomi per il mercato nerazzurro | Chivu già sogna
Con l’avvicinarsi dell’apertura del calciomercato sono diversi i nomi di calciatori accostati a diverse squadre, tra cui l’Inter. I nerazzurri sanno bene quali sono i ruoli da rinforzare in vista della seconda parte di stagione per mettere a disposizione di Chivu una rosa maggiormente competitiva e lottare fino alla fine per gli obiettivi stagionali. Cinque nomi per il mercato dell’Inter (Ansa Foto) – tvplay.it Le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid, seppur arrivate al termine di partite che hanno visto l’Inter giocare un buon calcio e dominare per lunghi tratti le sfide, hanno acceso un campanello d’allarme in casa nerazzurra. 🔗 Leggi su Tvplay.it
