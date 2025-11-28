Inter scatenata cinque nomi per il mercato nerazzurro | Chivu già sogna

Tvplay.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’avvicinarsi dell’apertura del calciomercato sono diversi i nomi di calciatori accostati a diverse squadre, tra cui l’Inter. I nerazzurri sanno bene quali sono i ruoli da rinforzare in vista della seconda parte di stagione per mettere a disposizione di Chivu una rosa maggiormente competitiva e lottare fino alla fine per gli obiettivi stagionali. Cinque nomi per il mercato dell’Inter (Ansa Foto) – tvplay.it Le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid, seppur arrivate al termine di partite che hanno visto l’Inter giocare un buon calcio e dominare per lunghi tratti le sfide, hanno acceso un campanello d’allarme in casa nerazzurra. 🔗 Leggi su Tvplay.it

inter scatenata cinque nomi per il mercato nerazzurro chivu gi224 sogna

© Tvplay.it - Inter scatenata, cinque nomi per il mercato nerazzurro: Chivu già sogna

Contenuti che potrebbero interessarti

inter scatenata cinque nomiInter, pronta la rivoluzione in difesa: addirittura cinque nomi sul taccuino - In casa Inter s'inizia a pensare al prossimo calciomercato, pronta una mini rivoluzione in difesa: attenzione ai nomi ... spaziointer.it scrive

Mercato Inter, svolta per l'attacco: può arrivare Zirkzee. Ma ci sono anche altri nomi - Vero che al Manchester United è andata male quest’anno, e proprio per questo motivo c’è margine per aprire una trattativa, ma in Serie A, ... Secondo corrieredellosport.it

Inter, restyling sulle fasce: ben cinque nomi nel mirino - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, in casa Inter le idee per la fascia destra sono, come noto, i nomi più gettonati, ovvero quelli di Bellerin e Zappacosta. calciomercato.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Inter Scatenata Cinque Nomi