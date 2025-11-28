Dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid, l’Inter ha bisogno di rialzarsi subito per restare agganciata al treno di vertice. La risposta passa dalla trasferta di domenica all’Arena Garibaldi, dove i nerazzurri troveranno un Pisa solido, imbattuto da sei partite consecutive. La vigilia porta con sé un tema pesante: chi difenderà la porta? Il ballottaggio tra Yann Sommer ed Emiliano Martinez è tornato a riaprirsi con forza, e la decisione di Cristian Chivu sembra destinata a maturare soltanto a poche ore dal calcio d’inizio. L’errore di Sommer nel derby contro il Milan Sommer sotto accusa dopo il derby: un errore che ha lasciato scorie. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Inter, rebus in porta per Pisa: Sommer o Martinez? Chivu decide sul filo