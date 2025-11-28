Inter Pisa nel mirino | Mkhitaryan verso la convocazione

Il weekend si avvicina sempre di più e l’Inter deve necessariamente scaldare i motori. Archiviata la sconfitta per 2-1 con l’Atletico Madrid, i nerazzurri vogliono ritrovare la retta via, lasciandosi alle spalle le ultime due uscite della stagione e dando prova di avere ciò che serve per tenere il passo della Roma. L’obiettivo è quello di mettere in cascina 3 punti pesanti, tornando alla via della vittoria. La prossima gara è quella con il Pisa, in programma domenica 30 novembre alle ore 15:00 all’Arena Garibaldi. Un duello da non sottovalutare, contro una squadra che sta vivendo un ottimo periodo di forma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Pisa nel mirino: Mkhitaryan verso la convocazione

GdS - Pisa-Inter, domenica potrebbe esserci un’altra occasione dal primo minuto per Luis Henrique sulla fascia destra. Acerbi, Sucic e Thuram potrebbero rientrare dall’inizio. - facebook.com Vai su Facebook

#Pisa, #Cuadrado salta la sfida dell'ex contro l' #Inter: distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro Vai su X

Inter, Mkhitaryan torna in gruppo: Dumfries mette nel mirino il Liverpool - Non è un periodo facile per l'Inter, che viene dalle due sconfitte contro il Milan e contro l'Atletico Madrid in Champions League. Scrive msn.com

Inter pronta per Pisa: Mkhitaryan torna in gruppo, Dumfries verso il recupero - Buone notizie sul recupero di Mkhitaryan e Dumfries, mentre Zielinski e Bisseck sono pienamente disponibili. Riporta gonfialarete.com

Mkhitaryan tornerà per la Supercoppa Italia a Dicembre? Ecco cosa filtra dall’Inter - Il centrocampista dell’Inter accelera il recupero e punta alla semifinale di dicembre contro il Bologna. Si legge su tag24.it