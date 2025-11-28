Inter Mkhitaryan verso il rientro | Dumfries ancors out

L’ Inter è pronta a dimenticare il derby per rimettersi in carreggiata e continuare il proprio percorso verso la vetta della classifica di Serie A. La formazione di Cristian Chivu dovrà dunque concentrarsi per poter affrontare il Pisa nella sfida valida per la 13ª giornata di Serie A che si terrà alle ore 15:00 del 30 novembre. La partita servirà a Chivu per poter risollevare il morale dei propri calciatori dopo le due sconfitte, una delle quali contro l’Atletico Madrid in Champions League: l’allenatore dovrà scegliere gli uomini adatti per poter affrontare la formazione di Gilardino che non può essere definita come una squadra cuscinetto: nelle ultime sei sfide, la formazione toscana ha portato a casa 5 pareggi, anche contro Milan e Lazio, e una vittoria contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

