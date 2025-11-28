Inter Mkhitaryan verso il rientro | Dumfries ancors out
L’ Inter è pronta a dimenticare il derby per rimettersi in carreggiata e continuare il proprio percorso verso la vetta della classifica di Serie A. La formazione di Cristian Chivu dovrà dunque concentrarsi per poter affrontare il Pisa nella sfida valida per la 13ª giornata di Serie A che si terrà alle ore 15:00 del 30 novembre. La partita servirà a Chivu per poter risollevare il morale dei propri calciatori dopo le due sconfitte, una delle quali contro l’Atletico Madrid in Champions League: l’allenatore dovrà scegliere gli uomini adatti per poter affrontare la formazione di Gilardino che non può essere definita come una squadra cuscinetto: nelle ultime sei sfide, la formazione toscana ha portato a casa 5 pareggi, anche contro Milan e Lazio, e una vittoria contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Contenuti che potrebbero interessarti
L’Inter ritrova finalmente #Mkhitaryan. Il centrocampista armeno ha recuperato dal problema accusato contro il Napoli ed è pronto a riprendersi la maglia da titolare. Scopri tutti i dettagli sulla gestione di Chivu per il rientro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU - facebook.com Vai su Facebook
Una buona notizia per l'Inter: Mkhitaryan è tornato ad allenarsi in gruppo dopo un mese di assenza Vai su X
Sky - Verso Pisa-Inter, si avvicina il rientro di Mkhitaryan: secondo giorno in gruppo, ora la palla passa a Chivu - Come racconta Sky Sport, il centrocampista armeno oggi si è allenato per il secondo giorno di fila in gruppo, con l'obiettivo di strappare una co ... Come scrive msn.com
Mkhitaryan tornerà per la Supercoppa Italia a Dicembre? Ecco cosa filtra dall’Inter - Il centrocampista dell’Inter accelera il recupero e punta alla semifinale di dicembre contro il Bologna. Si legge su tag24.it
Infortunio Mkhitaryan, novità e ultimissime: rientro in campo fissato - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter può finalmente tornare a sorridere ... Si legge su fantamaster.it