In 21 partite della sua gestione, compreso il Mondiale, Chivu ha subito diversi gol da corner. L'ultimo da Gimenez a Madrid. Mentre la stagione scorsa sono stati 7 in 59 partite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inter, la difesa a zona sui calci piazzati non funziona: presi già 4 gol. Il confronto con l'anno scorso

