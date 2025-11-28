Inter la difesa a zona sui calci piazzati non funziona | presi già 4 gol Il confronto con l' anno scorso

In 21 partite della sua gestione, compreso il Mondiale, Chivu ha subito diversi gol da corner. L'ultimo da Gimenez a Madrid. Mentre la stagione scorsa sono stati 7 in 59 partite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, la difesa a zona sui calci piazzati non funziona: presi già 4 gol. Il confronto con l'anno scorso

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? Manuel Akanji a sorpresa viene schierato al centro della difesa nella sfida contro l'Atletico Madrid. Come giudicate la sua prestazione in questa inedita posizione? Un’ottima scelta da parte di Cristian Chivu? L'Inter si prepara a nuove sfide con il difens - facebook.com Vai su Facebook

Allarme corner e poca fortuna: Inter, ora c'è un problema in difesa Vai su X

Inter, la difesa a zona sui calci piazzati non funziona: presi già 4 gol. Il confronto con l'anno scorso - In 21 partite della sua gestione, compreso il Mondiale, Chivu ha subito diversi gol da corner. Riporta msn.com

Capello: "Con Gimenez difendere totalmente a zona come ha fatto l'Inter è pericoloso" - E chi meglio di Fabio Capello, interpellato dall'edizione odierna della. Riporta tuttomercatoweb.com

Di Canio senza freni sull'Inter: "Chivu, il 'noi' diventerà un 'tu'. Barella? Pure ci fosse stato Brontolo..." - L'ex calciatore, oggi opinionista, critica aspramente i nerazzurri dopo il ko Champions arrivato nel recupero contro l'Atletico Madrid ... Lo riporta tuttosport.com