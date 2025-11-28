Inter Di Canio | Ai nerazzurri manca fame nei big match

La sconfitta con l’Atletico Madrid è passata in archivio e l’Inter deve necessariamente svoltare, rialzando la testa. La debacle patita con i Colchoneros ha tolto ulteriori certezze ai nerazzurri, che dovranno ritrovare la retta via percorsa prima della sosta per le Nazionali. L’obiettivo è quello di mettere in cascina 3 punti pesanti, tenendo il passo della Roma prima in classifica in Serie A. La prossima gara è quella con il Pisa, in programma domenica 30 novembre alle ore 15:00 all’Arena Garibaldi. Un duello da non sottovalutare, contro una squadra che sta vivendo un ottimo momento di forma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

