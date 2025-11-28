Inter Di Canio | Ai nerazzurri manca fame nei big match

Forzainter.eu | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sconfitta con l’Atletico Madrid è passata in archivio e l’Inter deve necessariamente svoltare, rialzando la testa. La debacle patita con i Colchoneros ha tolto ulteriori certezze ai nerazzurri, che dovranno ritrovare la retta via percorsa prima della sosta per le Nazionali. L’obiettivo è quello di mettere in cascina 3 punti pesanti, tenendo il passo della Roma prima in classifica in Serie A. La prossima gara è quella con il Pisa, in programma domenica 30 novembre alle ore 15:00 all’Arena Garibaldi. Un duello da non sottovalutare, contro una squadra che sta vivendo un ottimo momento di forma. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter di canio ai nerazzurri manca fame nei big match

© Forzainter.eu - Inter, Di Canio: “Ai nerazzurri manca fame nei big match”

Altri contenuti sullo stesso argomento

inter canio nerazzurri mancaDi Canio, l’intervista: “All’Inter manca la fame, Allegri convince i giocatori di essere forti” - L’ex attaccante, oggi volto di Sky: “Per lo scudetto vedo nerazzurri, Napoli e Milan. Come scrive repubblica.it

inter canio nerazzurri mancaDi Canio: "Inter sfortunata? Non esiste, manca fame. Calhanoglu leva la gamba. E a Chivu serve..." - "Quando vedo atteggiamenti stanchi o distratti, come la difesa in quell’azione, mi arrabbio come fossi in campo. Come scrive msn.com

inter canio nerazzurri mancaInter, Bergomi smentisce Di Canio ed elenca i tre giocatori che mancano - L'ex capitano nerazzurro Bergomi salva Barella dalle accuse di Di Canio sul gol dei colchoneros in Champions League e spiega perchè la squadra di Chivu è più bella che forte ... Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Canio Nerazzurri Manca