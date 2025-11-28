Inter condannata ad essere imperfetta | dal difensore centrale al dossier Giovane ecco come Ausilio può aiutare Chivu

2025-11-28 14:39:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Andrea Distaso 28 nov 2025, 15:39 Ultimi aggiornamenti: 28 nov 2025, 15:57 La formazione nerazzurra sta pagando ancora i limiti strutturali e la mancanza di alcune caratteristiche della rosa di Chivu Due sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, peraltro maturate in circostanze particolari e al termine di due prestazioni molto positive sul piano della proposta di gioco e della personalità non possono mandare all’aria giudizi e considerazioni sui pochi mesi di lavoro avuti a disposizione da Cristian Chivu. Ma nemmeno i quattro anni precedenti nei quali l’Inter ha assunto una dimensione nazionale ed internazionale di assoluto livello. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche questi approfondimenti

Le due sconfitte dell’#Inter, quella nel derby e poi quella in Champions, hanno riacceso il dibattito su quanto, in assenza di poter ottenere entrambe, sia meglio giocare bene e non fare risultato oppure giocare peggio ma vincere. #Cecchi: «L’#Inter nel de - facebook.com Vai su Facebook

Le disattenzioni sono una condanna e l'Inter resta ancora gelata nel risultato. Un canovaccio sempre molto simile Vai su X

Inter condannata ad essere imperfetta: dal difensore centrale al dossier Giovane, ecco come Ausilio può aiutare Chivu - La formazione nerazzurra sta pagando ancora i limiti strutturali e la mancanza di alcune caratteristiche della rosa di Chivu ... Da msn.com

Bella e imperfetta, ma l’Inter di Chivu è meglio di quella di Inzaghi - Ma i numeri dicono che il debuttante Chivu sta facendo meglio del primo Inzaghi e che si tratta di problemi risolvibili Inter confronto ... Si legge su panorama.it

Inter: Chivu, "nessuna sofferenza ma dobbiamo essere più cinici" - Cristian Chivu inizia finalmente a vedere la sua Inter: "Sì - Da ansa.it