Inter come Ferrari Turrini paragona i suoi amori eterni | Hamilton mi ricorda i nerazzurri negli scontri diretti
Inter News 24 Inter e Ferrari messe allo stesso piano da Leo Turrini: esperto di motori e grande tifoso nerazzurro. Hamilton, a parer suo, ricorda la beneamata. Leo Turrini, noto esperto di motori e grande tifoso dell’Inter, ha commentato le difficoltà di Lewis Hamilton nel corso dell’attuale stagione di Formula 1, facendo un parallelo con la squadra nerazzurra, che da anni lotta contro le difficoltà negli scontri diretti. Hamilton in crisi: una stagione difficile Lewis Hamilton, il sette volte campione del mondo, sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua carriera. Dopo un deludente 21° posto e un 18° posto nella qualifica Sprint del Gran Premio del Qatar, il pilota britannico sta vivendo un momento di grande frustrazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
#Lazio #memories #picofhteday #accaddeoggi, 21 novembre 1937, Lazio-Ambrosiana Inter 1-3: balzo di Camolese tra Gattoronchieri, Locatelli e Ferrari - facebook.com Vai su Facebook
Disastro Ferrari, Turrini sconsolato: “Hamilton sembra la mia Inter che…” - Così Leo Turrini, grande esperto di motori e grande interista, sull'incubo rosso vissuto da Lewis Hamilton, sempre più in crisi ... Come scrive msn.com
Turrini: 'Inter, la Juve è come la Mercedes di Hamilton. Su Meneghin e Pantani...' - “Non dirmi che la mia Inter ha comprato il fratello di Lukaku”. Riporta calciomercato.com
Turrini a CM: 'Ferrari F75, bella solo se vince! Elkann non cambia i 'perdenti', Leclerc e Sainz come Inter-Liverpool...' - “Allora, la Ferrari non si aggiudica il titolo piloti ... Riporta calciomercato.com