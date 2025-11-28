Inter c’è un altro gioiello in casa e assomiglia a Zaniolo
Le giovanili nerazzurre sfornano talenti, Matias Mancuso può essere uno dei nuovi volti: ecco chi è il 18enne che è già stato notato in Nazionale La nuova Inter si è data una impostazione decisamente diversa rispetto al recente passato, con l’intenzione di puntare sempre più sui giovani talenti. Non casuale la scelta di affidarsi a Chivu in panchina, così come quella di riportare alla base giocatori come Pio Esposito, cresciuto nelle giovanili e con le stimmate del grande campione. Ma nella prossima stagione, in prima squadra, potrebbe arrivare anche Matias Mancuso, che con la Primavera interista sta facendo grandi cose. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
