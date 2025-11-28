Inter Bergomi | La squadra ha bisogno di tre acquisti
La sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid ha portato a galla diverse riflessioni non solo sulla gestione di Cristian Chivu, ma soprattutto sulla composizione della squadra e dei problemi che si trascina avanti da diverso tempo. Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato del momento dei nerazzurri: “I gol si prendono marcando a zona o a uomo, tutti ti dicono che è una squadra strutturata, ma mediamente è una squadra piccola, perché ha i difensori più un attaccante e i centrocampisti, piccoli: per questo Chivu ha deciso di marcare a zona e devi essere bravo ad andare ad attaccare la palla”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Bergomi: "Perché l'Inter deve portare su tanti giocatori per creare? Bisogna risalire a come è stata strutturata la squadra, come è stata costruita in questi anni. Questa squadra ha bisogno da anni di un difensore veloce, di un centrocampista fisico e di un att - facebook.com Vai su Facebook
Bergomi: "Perché l'Inter deve portare su tanti giocatori per creare? Bisogna risalire a come è stata strutturata la squadra, come è stata costruita in questi anni. Questa squadra ha bisogno da anni di un difensore veloce, di un centrocampista fisico e di un attacc Vai su X
Bergomi spiega qual è il vero problema dell’Inter: “Mancano tre calciatori”. E fa i nomi. - Nella riflessione che propone l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale è tornato sulle effettive potenzialità della squadra che resta sì una formazione forte ma con delle lacune che sconta in ... Lo riporta fanpage.it
Bergomi: “L’Inter ha bisogno di questi tre acquisti” - Durante 'After Party' Best of Europe su Sky Sport, Beppe Bergomi ha analizzato il momento dell' Inter , partendo dalla rete subita al minuto 93 su calcio ... Segnala passioneinter.com
Inter, Bergomi smentisce Di Canio ed elenca i tre giocatori che mancano - L'ex capitano nerazzurro Bergomi salva Barella dalle accuse di Di Canio sul gol dei colchoneros in Champions League e spiega perchè la squadra di Chivu è più bella che forte ... Scrive sport.virgilio.it