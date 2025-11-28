Inter Bergomi | La squadra ha bisogno di tre acquisti

La sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid ha portato a galla diverse riflessioni non solo sulla gestione di Cristian Chivu, ma soprattutto sulla composizione della squadra e dei problemi che si trascina avanti da diverso tempo. Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato del momento dei nerazzurri: “I gol si prendono marcando a zona o a uomo, tutti ti dicono che è una squadra strutturata, ma mediamente è una squadra piccola, perché ha i difensori più un attaccante e i centrocampisti, piccoli: per questo Chivu ha deciso di marcare a zona e devi essere bravo ad andare ad attaccare la palla”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

