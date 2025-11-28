Insulti minacce e giocatori presi a calci nel petto | maxi-squalifica dopo Viterbese-Real Azzurra Under 17
“La US Viterbese e la sua dirigenza condannano con fermezza i fatti accaduti in occasione della gara dell’Under 17, valida per l’8ª giornata di campionato e disputata domenica 23 novembre contro il Real Azzurra. Comportamenti di questo tipo non appartengono ai valori della nostra società, non. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
