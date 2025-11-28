Inscena la truffa dei ' falsi brillanti' a Villa San Giovanni e si rifugia nel Comune smascherato e bloccato

A Villa San Giovanni, i Carabinieri hanno fermato un uomo sospettato di truffa e recuperato 2.250 euro grazie a un intervento tempestivo.

