Inscena la truffa dei ' falsi brillanti' a Villa San Giovanni e si rifugia nel Comune smascherato e bloccato

Notizie.virgilio.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Villa San Giovanni, i Carabinieri hanno fermato un uomo sospettato di truffa e recuperato 2.250 euro grazie a un intervento tempestivo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

inscena la truffa dei falsi brillanti a villa san giovanni e si rifugia nel comune smascherato e bloccato

© Notizie.virgilio.it - Inscena la truffa dei 'falsi brillanti' a Villa San Giovanni e si rifugia nel Comune, smascherato e bloccato

Scopri altri approfondimenti

inscena truffa falsi brillantiInscena la truffa dei 'falsi brillanti' a Villa San Giovanni e si rifugia nel Comune, smascherato e bloccato - A Villa San Giovanni, i Carabinieri hanno fermato un uomo sospettato di truffa e recuperato 2. Da virgilio.it

inscena truffa falsi brillantiVende brillanti falsi: inseguito e arrestato a Villa San Giovanni - Un incontro casuale, la proposta di acquistare brillanti presentati come autentici, interventi di finti esperti e di un presunto acquirente ... rainews.it scrive

Truffa dei “falsi brillanti”: fuga finita in Comune, i Carabinieri bloccano un sospetto e recuperano il denaro - A Villa San Giovanni, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti con tempestività dopo la segnalazione di un inseguimento in atto all’interno del Palazzo Comunale. Segnala ilmetropolitano.it

Cerca Video su questo argomento: Inscena Truffa Falsi Brillanti