Innovazione e competitività europea | l’intervista a Francesco Spada agli Oscar ANGI 2025

L’urgenza di colmare il divario tecnologico con le grandi potenze mondiali e il ruolo centrale dell’innovazione per la competitività dell’Europa. Sono stati questi i temi affrontati da Francesco Spada, Direttore delle Relazioni Esterne degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, durante la giornata degli Oscar dell’Innovazione ANGI 2025, che si è svolta ieri presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo. Nel corso dell’intervista, Spada ha ricordato l’importanza simbolica e istituzionale del luogo che ha ospitato l’incontro: «Siamo lieti di ospitare ANGI all’Europa Experience – David Sassoli, un centro multimediale gestito dalla Commissione Europea e dal Parlamento Europeo». 🔗 Leggi su Romadailynews.it

