Innovazione cybersecurity IA e space economy | l’intervista a William Nonnis agli Oscar ANGI 2025
Innovazione digitale, cybersicurezza, intelligenza artificiale e space economy come elementi già centrali per il presente delle nuove generazioni. È questo il quadro delineato da William Nonnis, analista tecnico per l’innovazione presso la Presidenza del Consiglio, nel corso della giornata degli Oscar dell’Innovazione ANGI 2025, svoltasi ieri presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo. Nel corso dell’intervista, Nonnis ha chiarito che questi temi non appartengono più a un orizzonte futuro: «Innovazione, cybersecurity, intelligenza artificiale e space economy sono il presente e non il futuro per le nuove generazioni». 🔗 Leggi su Romadailynews.it
