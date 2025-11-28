Infortunio Kristensen niente Juve per il difensore | salterà il match di Coppa Italia dell’Allianz Stadium Arriva la conferma di Runjaic

Infortunio Kristensen, l’Udinese perde un elemento chiave per la retroguardia. Il problema fisico è confermato, un vantaggio per l’attacco di Spalletti in Coppa Italia. Il reparto difensivo dell’ Udinese subisce una battuta d’arresto in vista dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Juventus. L’allenatore Kosta Runjai? ha confermato che il difensore Kristensen sarà indisponibile per la sfida di martedì (2 dicembre). La sua assenza è un problema significativo per i friulani. Runjaic ha specificato che Kristensen salterà non solo l’impegno di campionato di domani, ma anche l’ottavo di Coppa Italia contro la Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Kristensen, niente Juve per il difensore: salterà il match di Coppa Italia dell’Allianz Stadium. Arriva la conferma di Runjaic

Scopri altri approfondimenti

Il Milan monitora anche Kristensen per gennaio ? Secondo "La Gazzetta dello Sport", il giocatore dell'Udinese potrebbe essere l'idea giusta per la difesa nel mercato di gennaio L'infortunio recentemente subito potrebbe favorire una sua cessione intorno ai 1 - facebook.com Vai su Facebook

Udinese, Runjaic annuncia: "Kristensen non ci sarà nemmeno contro la Juventus" - Spalletti, dunque, dovrà valutare con attenzione le scelte di formazione per la gara con il Cagliari e preservare le energie per la sfida con l'Udinese, importante per iniziare al meglio in percorso ... Scrive ilbianconero.com

Udinese, Runjaic: "Kristensen ancora out con il Parma e contro la Juventus in Coppa Italia" - Alla vigilia della gara contro il Parma, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic, in conferenza stampa ha parlato delle condizioni di Kristense e ha spiegato che il giocatore non ... tuttojuve.com scrive

Infortunio Bremer, fissato il rientro del difensore brasiliano: nel mirino c’è quel big match di Serie A! Le ultimissime - Infortunio Bremer, la Juventus fissa l’obiettivo per il rientro del brasiliano: il difensore è atteso per dicembre e punta la supersfida contro il Napoli La Juventus sta sfruttando la sosta per le Naz ... Scrive juventusnews24.com