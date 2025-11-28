Infortunio Gilmour spunta la confessione del centrocampista | i tempi di recupero diventano più chiari

Nel Napoli, l’infortunio di Billy Gilmour è diventato un nodo centrale di queste settimane. La pubalgia che lo limita da oltre un mese ha portato il centrocampista a una decisione definitiva. Il consulto svolto in Inghilterra ha chiarito che l’unica strada per un recupero stabile è l’intervento chirurgico. La scelta pesa sulla stagione, visto che il 2025 del giocatore rischia di essere compromesso. La situazione è rilevante per Antonio Conte e per la corsa del club in Serie A, perché il rientro slitta e toglie una pedina importante in mezzo al campo. La decisione definitiva e il consulto medico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Infortunio Gilmour, spunta la confessione del centrocampista: i tempi di recupero diventano più chiari

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Infortunio #Gilmour, si valuta intervento chirurgico a inizio settimana prossima Billy Gilmour è in Inghilterra per un consulto medico, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, il calciatore insieme allo staff medico della SSC Napoli sta valutando il da farsi per il - facebook.com Vai su Facebook

TUTTOSPORT - Napoli, infortunio Gilmour, difficile vedere il regista con la Juventus ift.tt/5tHca0O Vai su X

Napoli-Como, infortunio per Gilmour e Spinazzola: per loro affaticamento muscolare - Como Gilmour è costretto a lasciare il campo a causa di un possibile problema muscolare alla coscia. Scrive ilmattino.it

Gilmour, infortunio muscolare contro il Como: come sta il centrocampista del Napoli - Nel match contro il Como il Napoli è stato costretto a sostituire Spinazzola all'intervallo e ha perso Gilmour al 38' a causa di un infortunio: il centrocampista scozzese si è accasciato sul terreno ... Scrive corrieredellosport.it

Gilmour infortunio, problema muscolare durante Napoli-Como: cosa è successo - Dopo l'ultimo grave stop di Kevin De Bruyne, che starà fuori circa 4 mesi, oggi durante il match del Maradona contro il Como si è fermato anche ... Come scrive ilmessaggero.it