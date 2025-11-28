Infortunio Dumfries si allungano i tempi di recupero | ci sono dubbi sul rientro il motivo

Inter News 24 Infortunio Dumfries, le ultime sulle condizioni fisiche dell’esterno olandese in vista delle prossime sfide dei nerazzurri. Tutti i dettagli. La situazione in casa Inter presenta due volti distinti: uno incoraggiante e l’altro decisamente più preoccupante. Se da una parte Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno classe 1989, è ormai pronto al rientro dopo l’infortunio muscolare rimediato il 25 ottobre contro il Napoli, dall’altra continuano a destare allarme le condizioni di Denzel Dumfries, esterno olandese fondamentale nello scacchiere di Cristian Chivu. La sua assenza si è fatta sentire in modo evidente: dopo la sosta, i nerazzurri hanno perso due partite su due, a testimonianza del ruolo chiave che l’ex PSV ricopre per equilibrio, dinamismo e capacità di incidere in entrambe le fasi. 🔗 Leggi su Internews24.com

