Infortunio Dumfries si allungano i tempi di recupero | ci sono dubbi sul rientro il motivo
Inter News 24 Infortunio Dumfries, le ultime sulle condizioni fisiche dell’esterno olandese in vista delle prossime sfide dei nerazzurri. Tutti i dettagli. La situazione in casa Inter presenta due volti distinti: uno incoraggiante e l’altro decisamente più preoccupante. Se da una parte Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno classe 1989, è ormai pronto al rientro dopo l’infortunio muscolare rimediato il 25 ottobre contro il Napoli, dall’altra continuano a destare allarme le condizioni di Denzel Dumfries, esterno olandese fondamentale nello scacchiere di Cristian Chivu. La sua assenza si è fatta sentire in modo evidente: dopo la sosta, i nerazzurri hanno perso due partite su due, a testimonianza del ruolo chiave che l’ex PSV ricopre per equilibrio, dinamismo e capacità di incidere in entrambe le fasi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Infortunio Dumfries Le ultime in casa Inter ️ - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio #Dumfries Le ultime in casa #Inter ️ Vai su X
Infortunio Dumfries, si allungano i tempi di recupero per l’esterno dell’Inter. Ecco la situazione attuale - Infortunio Dumfries: tempi di recupero più lunghi, Inter preoccupata per derby e Champions L’infortunio Dumfries rappresenta un vero allarme in casa Inter. Secondo calcionews24.com
Inter, infortunio Dumfries: tempi lunghi, quante e quali partite salta - Denzel Dumfries sarà costretto a saltare diverse gare importanti. Si legge su fantamaster.it
Inter, infortunio Dumfries: svelata la data del ritorno in campo - Come confermato da Chivu al termine delle sfida contro l'Atletico ... Si legge su fantamaster.it