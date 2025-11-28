Influenza 2025 26 | circolazione anticipata e molti casi tra i bambini Circolare Ministero Salute

Con la circolare del 28 novembre 2025, il Ministero della Salute ha diffuso un aggiornamento sulla situazione influenzale in Italia e in Europa. Dalle analisi emerge un avvio precoce della stagione, con un aumento dei contagi soprattutto tra i più piccoli e un virus che presenta alcune modifiche rispetto a quello previsto dal vaccino di quest’anno. L'articolo Influenza 202526: circolazione anticipata e molti casi tra i bambini. Circolare Ministero Salute . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Influenza in anticipo in Europa: l’Oms richiama alla massima vigilanza. Cresce la circolazione simultanea di influenza, #Covid e RSV. E poi l’appello: “Vaccino resta difesa più efficace” #Sanità quotidianosanita.it/scienza-e-farm… Vai su X

Influenza in anticipo in Europa: l’Oms richiama alla massima vigilanza. Cresce la circolazione simultanea di influenza, Covid e RSV. E poi l’appello: “Vaccino resta difesa più efficace” - facebook.com Vai su Facebook

Influenza 2025/26: boom anticipato dei casi e allarme degli esperti, come la si previene? - I medici invitano a vaccinarsi prima di Natale per evitare complicanze ed ... Da alfemminile.com

Influenza 2025 in anticipo in Italia: perché i contagi accelerano, OMS: “Picco tra dicembre e gennaio” - L’OMS prevede il picco tra dicembre e gennaio: cosa mostrano i dati e come prepararsi. Lo riporta fanpage.it

Influenza 2025, sintomi e vaccino: cosa sapere - La stagione influenzale 2025 si sta aprendo in un contesto in cui i virus respiratori circolano molto e in cui l’esperienza degli ultimi anni (influenza, covid, RSV) ha cambiato il modo di guardare ai ... Secondo abruzzonews24.com