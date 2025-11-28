Influencer muore nel sonno a 30 anni | assumeva 10mila calorie al giorno per promuovere la sua dieta

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto nel sonno a soli 30 anni Dmitry Nuyanzin, personal trainer e influencer della città russa di Orenburg: per promuovere il suo programma di dimagrimento era ingrassato in un mese 14 chili mangiando cibo spazzatura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

