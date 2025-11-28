Influencer muore nel sonno a 30 anni | assumeva 10mila calorie al giorno per promuovere la sua dieta
È morto nel sonno a soli 30 anni Dmitry Nuyanzin, personal trainer e influencer della città russa di Orenburg: per promuovere il suo programma di dimagrimento era ingrassato in un mese 14 chili mangiando cibo spazzatura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Addio all’influencer Dmitry Nuyanzin. Articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Influencer muore per mangiare 10.000 calorie al giorno - Il drastico aumento di peso gli è stato fatale durante il sonno. Come scrive lascimmiapensa.com
Terribile lutto: un popolare influencer muore dopo una “sfida” social, il suo ultimo post - Lutto nel mondo social: influencer muore a 30 anni dopo una folle sfida da 10. Scrive donnaglamour.it