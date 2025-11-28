Infiltrazioni al Corridoni Campana il sindaco Glorio | Confronto con la Provincia vigileremo
OSIMO – Il sindaco del comune di Osimo, Michela Glorio, ha voluto fare chiarezza in merito alle infiltrazioni all’Istituto “Corridoni Campana” di via Molino Mensa, segnalato da alcuni studenti del plesso che per portare ulteriormente a conoscenza la criticità venutasi a creare hanno deciso di non. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
