Indice di liquidità a gennaio il Napoli deve prima cedere anche per un prestito Corsport

Il Napoli, reduce da un’estate di investimenti importanti, si prepara alla sessione invernale di mercato con un occhio più vigile. Gennaio si avvicina e il club dovrà muoversi con attenzione. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Napoli, occhio all’indice di liquidità: i dettagli. Ecco cosa si legge sul Corriere: “A proposito di mercato: in vista di gennaio, e dopo i grandi investimenti estivi, il Napoli dovrà fare i conti, come tutti, con l’indice di liquidità. Per inserire nuovi giocatori – anche soltanto in prestito, e con nuovi ingaggi – sarà infatti necessario eventualmente cedere prima, così da rispettare i parametri determinati dal rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Indice di liquidità, a gennaio il Napoli deve prima cedere, anche per un prestito (Corsport)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ne parla il Corsport. Per gennaio, il #Napoli dovrà fare i conti con l’indice di liquidità. Per inserire nuovi giocatori sarà eventualmente necessario cedere prima - facebook.com Vai su Facebook

Indice criminalità 2025, Napoli è 13esima per reati, dopo Milano (prima) e Roma (terza) - Come ogni anno, il giornale Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica sull'indice di criminalità in Italia, che si basa sulle denunce presentate nel 2024 nelle 106 province italiane. Si legge su fanpage.it

Classifica dell'indice di criminalità: Napoli al 13esimo posto - La città di Pordenone fa registrare la minore incidenza di delitti denunciati ogni 100mila abitanti in Friuli Venezia Giulia secondo l'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, basato su dati del ... Segnala ilmattino.it