Incubo bullismo a scuola | un 15enne cade per uno sgambetto trauma cranico e due punti di sutura

Cesena, 28 novembre 2025 – “Camminava in un parcheggio, quando un compagno di classe gli ha fatto lo sgambetto. È finito a terra e ha sbattuto la faccia ”. Trauma cranico per un 15enne di Cesena, lesioni guaribili in 10 giorni, due punti alla tempia e contusione alla mandibola destra. Ma non si tratterebbe purtroppo di un episodio isolato, una semplice ‘bravata’ per quanto sciagurata. La madre: “Mio figlio vittima di bullismo”. “Mio figlio frequenta il secondo anno di scuola superiore – spiega la madre del 15enne – e dall’inizio dell’anno scolastico è vittima di episodi di bullismo che in una scuola non dovrebbero esserci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incubo bullismo a scuola: un 15enne cade per uno sgambetto, trauma cranico e due punti di sutura

