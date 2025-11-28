Inciso di Vita | la mostra di Irene Ameleti

Il Comune di Sansepolcro annuncia l’inaugurazione della mostra Inciso di Vita, progetto artistico ideato e curato da Irene Ameleti, che sarà visitabile dal 29 novembre all’8 dicembre 2025 presso Palazzo Pretorio, in piazza Garibaldi.L’esposizione nasce all’interno del percorso di tesi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

