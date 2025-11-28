Incidenti stradali | in provincia di Latina la prima causa di morte tra i più giovani

Un tasso incidentalità stradale tra i più alti d'Italia e gli incidenti stradali sono la prima causa dei morti dei giovanissimi: questo uno dei dati che riguardano la provincia di Latina illustrati e analizzati nel corso di una iniziativa che si è tenuta all’Abbazia di Fossanova promossa dal. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

