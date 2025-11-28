Incidenti stradali corso per gli agenti della polizia provinciale

Si è concluso oggi, presso l’Auditorium della Provincia di Caserta, il corso di specializzazione “Infortunistica stradale e rilievo degli incidenti”, promosso dalla Provincia di Caserta in collaborazione con la Scuola Regionale di Polizia Locale. All’iniziativa hanno preso parte oltre 60. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Scopri altri approfondimenti

Incidenti stradali causati dalla fauna selvatica, il sindaco di Collelongo convoca riunione https://www.terremarsicane.it/incidenti-stradali-causati-dalla-fauna-selvatica-il-sindaco-di-collelongo-convoca-riunione/ - facebook.com Vai su Facebook

Completato il corso “infortunistica stradale e rilievo degli incidenti” per gli agenti di Polizia Locale - Scopri tutti i dettagli riguardo Completato il corso "infortunistica stradale e rilievo degli incidenti" per gli agenti di Polizia Locale . Riporta casertaweb.com

Civitavecchia: nuovo corso della CISL FP per agenti della Polizia Locale, Polizia di Stato e Guardia di Finanza - Nuovo corso della CISL FP per agenti e ufficiali della Polizia Locale, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza presso l'aula consiliare del Comune di Civitavecchia R. Secondo newtuscia.it

Corso di formazione alla Pucci per agenti e ufficiali - Il corso sull’infortunistica stradale ed attività di Polizia Giudiziaria negli incidenti penalmenti rilevanti è stato tenuto a titolo gratuito dal docente e dirigente sindacale Cisl Fp Antonio ... Secondo civonline.it