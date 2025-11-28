Incidente treno-bisarca autotrasportatore indagato Fer | Danni alla linea binari da sostituire

Dopo lo schianto, le indagini. Rimane alta l’attenzione sull’incidente tra una bisarca e un treno regionale, avvenuto martedì 25 a Senetica, nel territorio di Bondeno. In quel frangente, un mezzo pesante che trasportava automobili, al momento del transito sul passaggio a livello, si è scontrato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Cina, incidente ferroviario a Kunming: treno travolge operai: cause e bilancio vittime - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - #Incidente drammatico tra treno regionale e camion. Tutti salvi #25novembre #TV2000 Vai su X

Camion con bisarca centrato da un treno con studenti a bordo: momenti di panico nel Ferrarese - Terrore nel Ferrarese questa mattina per un terribile incidente tra un treno carico di studenti diretti a scuola e un camion bisarca. Da ildolomiti.it

Scontro tra bisarca e treno, strage sfiorata nel Ferrarese - Incidente un passaggio a livello nel Ferrarese, sulla strada tra Bondeno e Vigarano Pieve: un camion bisarca che trasportava diverse automobili si 'è scon ... Scrive virgilio.it

Scontro bisarca-treno, strage sfiorata nel Ferrarese: "solo" due feriti - 30 a un passaggio a livello nel Ferrarese, sulla strada tra Bondeno e Vigarano ... Si legge su notizie.tiscali.it