Incidente stradale mortale schianto devastante tra più mezzi | bilancio drammatico

Caffeinamagazine.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un impatto violentissimo, avvenuto in circostanze ancora tutte da chiarire, ha sconvolto una tranquilla arteria di provincia trasformandola in pochi istanti in uno scenario di emergenza assoluta. Nel tardo pomeriggio di ieri, tre veicoli che viaggiavano in direzioni opposte si sono ritrovati coinvolti in una collisione multipla le cui cause restano al vaglio degli investigatori. A colpire fin dai primi minuti è stata la dinamica particolarmente complessa, con le auto ridotte a un groviglio di metallo e plastica e la strada completamente bloccata. >> “Vi dico la verità su quel dna”. Garlasco, l’avvocato Lovati torna a bomba: “Sono sicuro” Quando le squadre di soccorso sono arrivate sul posto, la scena era già drammatica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

