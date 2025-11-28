Incidente mortale sulla A4 vittima una donna | autostrada chiusa al traffico

Novaratoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 novembre, sulla A4.É successo all'altezza dello svincolo di Biandrate, in direzione Milano, dove per cause ancora da accertare un'auto è uscita di strada. Nello schianto ha perso la vita la donna alla guida della macchina. Secondo una prima. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

