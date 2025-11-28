Incidente mortale sulla A4 vittima una donna | autostrada chiusa al traffico
Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 novembre, sulla A4.É successo all'altezza dello svincolo di Biandrate, in direzione Milano, dove per cause ancora da accertare un'auto è uscita di strada. Nello schianto ha perso la vita la donna alla guida della macchina. Secondo una prima. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
