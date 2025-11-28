Incidente mortale in corso Marconi | fa benzina poi urta una moto un' auto e si schianta contro il muro

Un drammatico incidente è avvenuto in corso Marconi questa mattina, venerdì 28 novembre, intorno all'ora di pranzo. É stato probabilmente un malore del conducente, una donna, la causa dello schianto di un'auto, una Citroen C3, contro il muro all'altezza dell'incrocio con via Principe Tommaso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

INCIDENTE MORTALE IN VIALE KENNEDY ALLA PLAYA DI CATANIA Tragico scontro tra due auto all’altezza dell’hotel Le Dune. A perdere la vita è stato il conducente di una delle vetture, deceduto una volta arrivato in ospedale, dove era stato trasportato - facebook.com Vai su Facebook

Incidente mortale in corso Marconi: esce di strada e si schianta contro un palazzo - Prima dello schianto, ha travolto uno scooter e colpito altre auto Una donna ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno al ... Secondo msn.com

“Ma è giovanissimo”, terribile incidente mortale a Sorbolo di Parma: la scena shock - La tragica scomparsa di Francesco Ajdini, un giovane di soli 18 anni, in un incidente stradale avvenuto a Sorbolo, rappresenta un nuovo lutto per la comunità di Praticello di Gattatico. Lo riporta notizie.it