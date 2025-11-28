Incidente mortale a Villa Literno | fermato 31enne in fuga all’estero con la famiglia per la morte di Tina Spatarella
Incidente mortale a Villa Literno, preso 31enne indiziato di aver causato il sinistro. Il Tribunale di Napoli Nord ha disposto il fermo di un 31enne, gravemente indiziato di aver causato il tragico incidente del 16 novembre 2025 lungo la strada statale 7quater a Villa Literno, fuggendo senza prestare soccorso.
