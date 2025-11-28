Incidente frontale | strada chiusa feriti un uomo e una ragazza

Incidente stradale venerdì mattina in Via Duca degli Abruzzi a Calcinato, strada perpendicolare a Via Trivellino (la Sp668) e a metà strada tra Lonato e Montichiari. Per cause in corso di accertamenti due veicoli si sono scontrati frontalmente lungo la stretta strada che attraversa la campagna. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

