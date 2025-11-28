Incidente frontale | strada chiusa feriti un uomo e una ragazza

Incidente stradale venerdì mattina in Via Duca degli Abruzzi a Calcinato, strada perpendicolare a Via Trivellino (la Sp668) e a metà strada tra Lonato e Montichiari. Per cause in corso di accertamenti due veicoli si sono scontrati frontalmente lungo la stretta strada che attraversa la campagna. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Tremendo frontale tra due auto sulla statale: i due conducenti finiscono in ospedale --> https://www.nordest24.it/incidente-ora-scontro-frontale-statale-termeno - facebook.com Vai su Facebook

Incidente nella notte: scontro frontale fra automobilisti, morto un 19enne. Tre i feriti ift.tt/eTJaz0n Vai su X

Incidente frontale sulla Palermo–Sciacca: morte madre e figlia, due feriti gravi - Sciacca: tratto chiuso dopo il violento impatto che ha provocato due morti e diversi feriti. Si legge su notizie.it

Incidente sulla provinciale 590 tra Cavagnolo e Monteu Da Po: strada chiusa ed elisoccorso in azione - Un mega incidente ha bloccato la strada provinciale 590 della Valle Cerrina questa sera, intorno alle 18, nel tratto compreso tra Monteu da Po e Cavagnolo. Da giornalelavoce.it

Altro tragico incidente frontale sulla “Palermo-Sciacca”: due morti, disagi al traffico - A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili, è al momento chiuso un tratto della strada statale 624 “Palermo- Riporta itacanotizie.it