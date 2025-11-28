Incidente a Sciacca | auto fuori strada coniugi feriti

Due coniugi sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nella notte lungo la strada Cansalamone, che collega la statale 115 con la zona dello Stazzone.Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto su cui viaggiavano è uscita di carreggiata finendo oltre il margine stradale. I due, entrambi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

Nuovo incidente sulla #Palermo–Sciacca: traffico paralizzato vicino al Pagliarelli Un altro incidente si è verificato oggi lungo la strada statale Palermo–Sciacca, all’altezza della zona del carcere Pagliarelli, causando il blocco totale della circolazione in entram - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla Palermo - Sciacca, tre auto coinvolte e due feriti: chiuso il tratto tra Altofonte e Giacalone - È di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla Palermo - Come scrive virgilio.it

Incidente sulla Palermo-Sciacca tra 3 auto, muore un 18enne e ci sono feriti gravissimi: il bilancio è tragico - Un ragazzo di 18 anni, Kevin Di Paola, è morto in seguito a uno scontro che ha coinvolto tre auto. Scrive virgilio.it

Palermo–Sciacca, tragedia sulla Fondovalle: un morto e cinque feriti nello scontro tra tre auto - Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri all’altezza del chilometro 46,500, nei pressi dello svincolo per Camporeale. Scrive scrivolibero.it