Incidente a Calolziocorte | soccorso un 53enne
Incidente ieri sera, giovedì, in via Mandamentale a Calolziocorte. Un'auto è uscita di strada andando a schiantarsi a lato della carreggiata che scende da Monte Marenzo e Torre de' Busi verso la frazione di Sala. Ancora da definire l'esatta dinamica dell'accaduto che ha visto coinvolto un uomo di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
