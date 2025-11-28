Inchiesta corruzione Yermak si dimette Zelensky | non voglio speculazioni

Il capo di gabinetto di Zelensky si è dimesso dopo che la sua abitazione è stata perquisita delle agenzie nazionali anticorruzione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

inchiesta corruzione yermak si dimette zelensky non voglio speculazioni

Inchiesta corruzione, Yermak si dimette. Zelensky: "non voglio speculazioni"

